La Fête des jardiniers de Rivery annulée

L'évènement, qui rassemble traditionnellement, plusieurs milliers des personnes au mois de septembre n'aura pas lieu à cause des contraintes liées à la crise sanitaire.

Elle devait avoir lieu le 12 septembre, mais pour la deuxième année consécutive, le fête des Jardiniers de Rivery est annulée.

Cet évènement qui rassemble près de 15.000 personnes et 150 exposants autour du jardinage, de la botanique, du maraîchage, de la nature, de l'artisanat et de l'écologie, va devoir être reporté à cause de la situation sanitaire. "Il y a beaucoup trop d’incertitudes pour l’organiser sereinement" pour Bernard Bocquillon, le maire de Rivery.