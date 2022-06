Laval devient un immense terrain de jeux du 7 au 11 juin pour la Fête mondiale du jeu

Nicolas, animateur de jeux à la boutique Jeux Bouquine de la rue du Val de Mayenne à Laval, est prêt pour cette semaine de Fête du jeu. Un évènement à l'occasion de la Fête mondiale du jeu, qui se déroule du mardi 7 au samedi 11 juin à Laval. Il anime ce mercredi 8 juin, une soirée "Baraque à jeux", dédiée aux jeux de société, figurines et rôles, au bâtiment 13 du quartier Ferrié de 20h30 à 23h.

L'animateur présente le programme de la soirée : "Il y aura un "barje", un bar à jeux éphémère, avec une carte des jeux, où l'on retrouve les sodas, les pétillants, les millésimes. A l'intérieur de ces titres-là, je vais m'amuser à mettre quelques jeux selon les nouveautés".

à lire aussi En Mayenne, deux collégiens sont en finale du concours national de Scrabble scolaire

Des parties de jeux pour décompresser

Parmi ces nouveautés, il y a le "Skyjo" : Killian, un client qui s'est déplacé au magasin spécialisé, est justement fan de ce jeu. "Chaque personne a douze cartes retournées devant soi et tente de négocier avec les autres joueurs pour obtenir un minimum de points, et ainsi gagner" explique le jeune homme.

Ce jeu est également du goût de Catherine et Anne-Sophie, qui se réunissent toutes les deux semaines avec leurs amis pour des parties intensives de jeux de société. "Cela nous occupe et surtout, on oublie tout. On pense juste à rigoler, à raconter des âneries en même temps qu'on joue" raconte Anne-Sophie.

à réécouter La Fête mondiale du Jeu ce samedi 4 juin à la Ludothèque du Centre Social de Villeneuve-les-Salines

Le scrabble, le scrabble, le scrabble

En revanche, il y a ceux qui ne se lassent pas des jeux traditionnels, comme Annie et Pierre. Ils n'ont qu'un mot à la bouche : le scrabble. Ils y jouent tous les jours, hiver comme été. "C'est madame qui gagne souvent" rigole Pierre. Cette dernière répond avec ironie : "Il dit que j'ai le vice du jeu". Le couple s'amuse à trouver des mots avec des lettres comme le "y", le "z" ou le "w" pour gagner un maximum de points. Pierre est fier d'avoir trouvé le mot "zygomatique" et Annie d'avoir trouvé le mot "whisky".

On essaie de les détourner de leurs jeux sur les écrans

Les petits chevaux, le Monopoly et les dominos sont des classiques auxquels Yveline joue aussi avec ses petits-enfants. Et de cette manière, "on essaie de les détourner de leurs jeux sur les écrans pour les initier à des jeux de société en famille".

Pour (re)visiter les classiques ou découvrir des nouveaux jeux de société, le programme de la Fête du jeu est à retrouver sur le site de l'Office de tourisme de Laval.