Les organisateurs de la nouvelle édition de la fête des plantes et du printemps au château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire, vous invitent à vivre une expérience unique au cœur de la nature.

Pendant 3 jours, samedi, dimanche et lundi, une centaine d' exposants vous donnent rdv, vous y trouverez des plantes, de l’outillage et de la décoration et du mobilier de jardin. Vous pourrez participer à de nombreux ateliers autour du jardin et des démonstrations. Vous pourrez aussi assister à de nombreuses conférences.

A l’occasion de ce grand week-end de Pâques, le Château de la Bourdaisière vous pourrez aussi acheter des plants de tomates issus du Conservatoire National de la Tomate de la Bourdaisière.

Les familles pourront aussi participer à une chasse aux œufs géante dans le parc du château, et vous pourrez découvrir une nature préservée via la « Porte italienne » attribuée à Léonard de Vinci qui ouvre sur un parc de 55 ha qui abrite une exposition permanente de sculptures monumentales.