C'est une institution sur les bords de vienne à Limoges : la fête des ponts a commencé vendredi et dure jusqu'à dimanche soir. Manèges et animations nautiques sont de sortie tout le weekend entre le pont neuf et le pont Saint-Etienne. Et ce, grâce à 90 bénévoles qui font perdurer cette tradition.

Courses de baignoires, concours d'OFNI (objets flottants non identifiés) manèges ou encore démonstration nautiques sont de mise pendant les trois jours de fête. Sans oublier les feux d'artifice pour la Saint-Jean. Tout cela, gratuitement, le comité d'organisation y tient. Ce sont donc près d'une centaine de bénévoles qui s'affèrent chaque année pour rendre possible cet événement et faire perdurer l'esprit de la fête des ponts. Gilles Bureau, qui s'active près de la buvette, y participe depuis plus de trente ans : "Quand j'étais jeune, je traînais tout le temps dans le quartier et j'ai grandi avec cette fête. C'est vraiment une atmosphère particulière, populaire, qui perdure. J'ai des enfants qui ont repris le flambeau."

Antoine Léger, 30 ans, fait justement partie de la nouvelle génération des bénévoles : "Je suis née à Limoges mais parti tout petit. Il y a trois ans, je suis revenu m'installer dans le quartier de pontificauds, depuis je m'investie pour la fête. Il y a vraiment un esprit de quartier, solidaire, chaleureux, justifie-t-il. Par exemple c'est une fête gratuite et on veut qu'elle le reste !"

Dix mois de préparation pour un week-end

L'organisation de ces trois jours festifs commencent dès le mois de septembre. "On se voit au moins une fois par semaine pendant dix mois, explique Antoine, puis c'est une semaine de préparation non stop juste avant, trois jours à fond et encore une semaine après." sourit-il avant d'ajouter : "On se laisse juste juillet et août pour souffler et ensuite on repart !" Chaque année, près de 40 000 personnes viennent assister à la fête des ponts.

Retrouvez les images de la fête :

Les jeux de la ludothèque à la fête des ponts de Limoges. © Radio France - Solène de Larquier

Les spectateurs étaient nombreux sur le pont pour assister à la fameuse course de baignoires. © Radio France - Solène de Larquier

L'un des participants au concours d'OFNI (objets flottants non identifiés) pose à côté de son embarcation, construite avec ses collègues. © Radio France - Solène de Larquier