La fête du citron se veut "rock" pour cette 89ème édition

"Un citron rock, c'est un citron gorgé de vitamines qui met de la banane et qui donne envie de croquer la vie à pleine dents" nous dit Marinella Giardina pour expliquer le thème de cette 89ème édition "Rock et Opéra". L'adjointe au commerce et au tourisme à la ville de Menton attend avec impatience le lancement des festivités samedi, coup d'envoi de trois semaines de fête. Cette année le festival innove. "Nous avons créé une collection de NFT, avec 5000 John Lemon, la mascotte de la fête du citron mis en vente." Les NFT, c'est un bien numérique, virtuel, et unique qu'on peut acheter, et cela coûte 30 euros en l'occurrence.

"John Lemon" mascotte de cette édition 2023

Environ 200.000 spectateurs sont attendus cette année, "avec des corso des fruits d'o quasiment complets à 100%. et quasiment 80% pour les promenoirs comme pour les nocturnes" se réjouit Marinella Giardina.