La Fête du Cochon et de la Charcuterie fait le plein à Lacaune dans le Tarn

Lacaune, France

"Tout est bon dans le cochon": on connaît tous le vieil adage. Une expression qui trouve tout son sens avec la Fête du Cochon et de la Charcuterie à Lacaune dans le Tarn. Ce dimanche 28 juillet, quelques milliers de personnes ont pu assister toute la journée à des ateliers de salaison ou encore de découpe du cochon par les "maseliers", le nom donné autrefois aux charcutiers. Une centaine d'exposants étaient également présents sur la place de la mairie, et plus bas devant l'église de Lacaune.

Une quarantaine de confréries

L'autre grande attraction de la journée, c'est le traditionnel défilé des confréries, qui étaient une quarantaine cette année, toujours emmenés par la confrérie locale, celle des Maseliers des Monts de Lacaune. Les visiteurs ont pu apprécier les différentes tenues colorées au cours des nombreuses processions de la journée. Nouveauté de cette année, le Cochon du comité des Fêtes de Poussan dans l'Hérault qui a participé au défilé.