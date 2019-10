"La Fête du livre est structurée à partir des libraires" (Isabelle Rabineau)

Saint-Étienne, France

C'est un rendez-vous traditionnel de l'automne à Saint-Étienne : la Fête du livre débute ce vendredi matin. 270 auteurs participent à cette 34e édition.

"Quand une fête dure aussi longtemps et aussi bien, c'est qu'elle a été bien fondée", commente la commissaire générale de l'événement, Isabelle Rabineau, qui rend hommage au fondateur de la Fête du livre Jacques Plaine.

Isabelle Rabineau, invité de France Bleu matin le 18 octobre 2019 Copier

Même s'il n'y avait plus de salon, c'est un weekend où les gens descendraient en librairie

"Il avait une sorte de vision très juste, il a pensé que la Fête était une fête justement et pas juste un salon, et donc c'est pour ça que nous durons, parce que _depuis toujours les Stéphanois sont habitués à venir_, avec leurs grands-parents, désormais leurs enfants voire leurs petits-enfants", poursuit Isabelle Rabineau, "et j'ai coutume de dire et je le pense vraiment, que même s'il n'y avait plus de salon, c'est un weekend où les gens descendraient en librairie".

La spécificité de la Fête du livre de Saint-Étienne, c'est qu'elle est "structurée à partir des libraires", ajoute Isabelle Rabineau, en réponse à certains libraires qui ont le sentiment cette année de pas avoir eu beaucoup de place dans l'organisation de la Fête. Notamment dans le choix des auteurs. "C'est une fête où _les libraires accueillent les auteurs sur leur plateau, et c'est les seuls à avoir des recettes directes et des bénéfices_, puisque le reste est complètement gratuit et payé par la mairie", détaille la commissaire générale.

En même temps que la Fête du livre se tient à la Bourse du travail le salon des éditeurs stéphanois. Cela ne fait-il pas désordre ? Pas vraiment estime Isabelle Rabineau : "je n'ai pas dit que tout se passait bien, je dis simplement que l'organisateur du salon, Daniel Damart, a des livres et des auteurs à la Fête du livre [...] et je rappelle aussi factuellement que la Bourse du travail, c'est la mairie, donc on les accueille; tout est lié".