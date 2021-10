La fête du piment se déroule tout le week-end à Espelette après un an d'absence

La fête du piment se déroule samedi et dimanche à Espelette. À cause du Covid-19, les organisateurs ont dû imposer le pass sanitaire pour cette 53e édition.

Après un an d'absence, elle est de retour, samedi 23 et dimanche 24 octobre à Espelette. La fête du piment se déroule cependant sous un format réduit, à cause du Covid-19. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à un événement qui attire à chaque édition entre 25.000 et 30.000 personnes.

Six points d'entrée pour accéder à la fête

Pendant deux jours, il faut montrer patte blanche pour entrer dans le village, ou plutôt un QR Code. La confrérie du piment qui organise l'événement a réparti six points d'entrée, où il faut montrer son pass sanitaire. "Une fois acté la faisabilité de la fête, on nous a demandé de contrôler l'état sanitaire de tout le monde et de fermer la ville, rapporte Dominique Pocorena, président de la confrérie du piment d'Espelette. À la suite de cela, on a trouvé de société capable de le faire, on a demandé un devis. Comme le montant était un peu élevé, on a demandé aux restaurateurs de vouloir participer [...]. Dans la légalisation, ils étaient obligés de demander le pass sanitaire. Vu qu'on le faisait à leur place, c'est l'ensemble des restaurateurs et des vendeurs d'alcool qui ont participé pour se payer cette prestation."

Les riverains, eux, doivent simplement décliner leur identité ou montrer un justificatif de domicile.

Pour ceux qui n'ont pas de pass sanitaire, "il y a une pharmacienne qui s'est proposé de venir et qui sera là pendant les deux jours pour faire les tests sanitaires, affirme Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette. Un dépistage antigénique payant, 25,50 €.

"Ce n'est pas Bayonne, on est un tout petit village." ─ Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette

La fête du piment ces dernières années a pu attirer jusqu'à 30.000 personnes. "On appréhende beaucoup de monde, avoue Jean-Marie Iputcha, qui espère qu'aucun foyer épidémique ne sera provoqué par l'événement. "Mais je ne suis pas trop inquiet parce qu'il y aura le pass sanitaire."

La fête du piment n'est pas de la même ampleur que la foire au cochon qui a attiré 256.000 personnes le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre. "Ce n'est pas Bayonne, on est un tout petit village. Il n'y a pas de monde dans la rue le soir", confirme l'édile.

La Hongrie, invitée d'honneur

Cette 53e édition a décidé d'inviter une délégation hongroise pour échanger avec les producteurs basques, mais aussi pour découvrir le paprika hongrois. Ce cousin de notre piment, cultivé en Hongrie depuis le XVIe siècle, est devenu un incontournable de la gastronomie locale.

