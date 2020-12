"La fête était prête et les invités ne vont pas venir" (Macha Makeïeff, directrice de La Criée à Marseille)

C'est le mauvais scénario de cette fin d'année pour le monde de la culture. Prêts pour rouvrir leurs portes le 15 décembre, les théâtres, musées, cinémas ne lèveront pas le rideau avant le 7 janvier au moins. Un gros coup dur pour le théâtre de La Criée à Marseille,comme l'explique sur France Bleu Provence Macha Makeïeff la directrice.

"On a vécu un moment qui nous a paru "absurde". La fête était prête et les invités ne vont pas venir, il y a un grand sentiment de vide chez les jeunes artistes."

La date du 15 décembre était depuis longtemps cochée dans l'agenda du monde de la culture, d'autant plus dans celui de tous ceux qui travaillent à La Criée. Et Macha Makeïeff assure que tout était prêt pour une reprise dans les conditions sanitaires nécessaires.

"On a beaucoup travaillé, on est prêts. Tout le monde est sur le pont, mais pas seulement les artistes et les gens du plateau, il y a aussi les gens dans les bureaux."

Le monde de la culture estime également qu'aller au cinéma, au théâtre, voir des spectacles permet aussi une évasion psychologique qui peut faire du bien en ces temps difficiles.

"C'est pour beaucoup un contre-feu à la solitude, surtout dans ce moment étrange. Ce sont des rendez-vous qui comblent un vide. Ça va faire des dégâts, dans les âmes et dans les cœurs. Il y a des choses qui tombent dans le vide et qui ne seront pas rattrapables."

Et si la nouvelle est tombée comme un coup de massue, au théâtre de La Criée, on pense maintenant à l'avenir et on croise les doigts pour une réouverture le 7 janvier.