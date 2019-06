La fête foraine d'Orléans convainc malgré son nouvel emplacement

La fête foraine d'Orléans passe au nord de la métropole ! Depuis le 24 mai et jusqu'au 16 juin elle se tient sur le site Chapitô, à Fleury-les-Aubrais. Et avec ce nouvel emplacement, il y a quelques nouveautés...

Fleury-les-Aubrais, France

Ne la cherchez pas au sud d'Orléans, sur le site du parc des expositions, vous ne la trouverez pas. Pour la première fois cette année, la fête foraine a été installée au nord de la métropole. Depuis le 24 mai dernier et jusqu'au 16 juin, elle prend place sur un terrain à la limite entre Saran et Fleury-les-Aubrais : l'aire événementielle Chapitô.

Et pour sa première semaine d'exploitation, la foire bénéfice d'une météo plutôt clémente et notamment d'un magnifique week-end prolongé de l’ascension. Les visiteurs sont donc nombreux à y faire un tour.

Un public d'habitués

L'emplacement n'est pas la seule nouveauté : le terrain est à présent plus grand (37 000 m²) et compte une centaine d'attractions, dont quelques-unes encore jamais vu à Orléans. De quoi ravir les fans de sensations fortes et de manèges. Félix est venu avec ses enfants Rose et Robin. Le programme de l'après-midi est pour le moins chargé : "On va sûrement faire le palais du rire, un bateau ou un tapis volant qui bouge un peu, la chenille et des chichis pour le goûter."

"Pour le moment ça se passe super bien, on est heureux de cette foire."

La famille fait partie des habitués : "Tous les ans on vient une fois ou deux. J'aimais beaucoup l'autre site avec la forêt à côté, il y avait plus d'ombre. Mais ici ça a l'air plus grand. On va voir ce que ça donne mais les enfants sont contents !"

Stéphane est forain, il tient un stand de tir. Il vient depuis plusieurs années à Orléans, et après seulement une semaine sur l'aire Chapitô il est déjà satisfait : "Des allées plus larges, une fête plus grande, y a plus d'espace pour les personnes, moins de stress pour nous comme pour les clients. Pour le moment ça se passe super bien, on est heureux de cette foire."

Stéphane vient à la fête foraine d'Orléans chaque année. © Radio France - Cyrille Ardaud

Petit bémol tout de même : malgré le parking de 550 places juste devant l'entrée, beaucoup de visiteurs se garent ailleurs, notamment chez les commerçants des alentours. Pour y remédier, l'an prochain 300 places seront ajoutées sur un autre terrain à proximité.

Pas assez de bus ?

Et puis pour la maire de Fleury les Aubrais, Marie-Agnès Linguet, il y a un autre problème auquel elle ne voit pas vraiment de solution : "Les gens ont des comportement dangereux, ils traversent à pieds le rond-point devant l'entrée. Peut-être devrions nous inventer un système de barrières ou de cheminement très serré ? En tout cas c'est la première édition, elle ne demande qu'à être améliorée !"

Des visiteurs se plaignent aussi du manque de transports en commun. Forcément, l'ancien emplacement rimait avec proximité de la ligne A du tramway. Pour la prochaine édition, la fréquence des bus devrait être augmentée.