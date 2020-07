La fête foraine de Beaumont-Hague maintenue malgré le Covid-19

Pendant trois jours, les 17, 18 et 19 juillet, Beaumont-Hague vit au rythme de la fête foraine, comme chaque année. Avec pour cette édition 2020 des contraintes liées à la crise sanitaire du coronavirus. Les gestes barrières et la distanciation physique doivent être respectées et les attractions systématiquement désinfectées entre chaque tour.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.