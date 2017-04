Attendue par les familles et les adolescents chaque année la fête foraine de Belfort est lancée depuis ce samedi. Vous avez jusqu'au 23 avril pour en profiter.

Des cris, des odeurs de churros et du bruit. Beaucoup de bruit ! La fête foraine de Belfort est lancée depuis ce samedi et jusqu'au 23 avril. Une quarantaine d'attractions sont présentes sur la Place Albert Charles Meyer derrière la Maison du Peuple cette année. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Machines à sous, attrapes peluches, auto-tamponneuses et autres manèges à sensations fortes sont à nouveau au rendez-vous pour cette édition 2017.

"On vient pour manger et pour les manèges !" Partager le son sur : Copier

Un manège à 130km/h

Dans les allées depuis ce samedi il y a les jeunes parents, souvent très fiers de voir leur petit s'envoler dans les avions et autres hélicoptères des carrousels. Ils côtoient les ados aux voix inépuisables qui hurlent dans les manèges ... Mais aussi à coté ! "C'est trop bien, on élimine le stress", glisse Alicia, 15 ans, en sortant du Monster Max. La nouvelle attraction de cette année tourne à 130km/h derrière elle. Un immense bras avec seize places à chaque extrémité qui tourne en rond ! Le petit Santino 6 ans est encore trop petit pour y monter, mais déjà trop grand pour le caroussel. Alors il déguste une barba-papa. "C'est goût fraise, avec du sucre", glisse-t-il entre deux bouchées !

Reportage France Bleu Belfort Montbéliard à la fête foraine de Belfort. Partager le son sur : Copier

L'attraction phare de cette année tourne à 130km/h ... Et se voit de loin ! © Radio France - Hugo Flotat-Talon

INFOS PRATIQUES

La fête foraine est ouverte tous les jours.

En semaine : de 14h à minuit.

Le week-end : de 14h à 1h du matin.

Lieu : Place du Général Meyer, derrière la Maison du Peuple.