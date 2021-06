La fête foraine de Tours se tiendra du 25 juin au 18 juillet, dans des conditions presque normales

Si vous aimez l'ambiance des fêtes foraines et que vous êtes frustré depuis des mois, vous serez ravis d'apprendre que la fête foraine de Tours aura bien lieu, en 2021. Comme la foire de Tours, elle a été repoussée à cet été, en raison de la crise sanitaire, mais elle se tiendra du 25 juin au 18 juillet.

Presque autant d'attractions que les années précédentes

Les forains sont déjà une centaine à avoir promis de venir, contre 120 les années normales. Il y aura tout de même du changement concernant les manèges et les stands présents : "certains habitués avaient déjà pris des engagements pour aller dans d'autres villes à ces dates-là. Les absents seront remplacés par d'autres, car la fête foraine de Tours reste très très bien cotée chez les forains" explique Philippe Guérin, représentant des forains. "Il y a du monde pendant quatre semaines, avec une fréquentation vraiment forte pendant les deux week-ends qui tombent en même temps que la Foire qui se déroule à quelques dizaines de mètres".

Pas de Pass sanitaire demandé

Notez tout de même que la fête foraine fermera à 22H30, entre le 25 et le 30 juin, puisqu'un couvre-feu sera en vigueur jusqu'à cette date. Pour le reste, pas de pass-sanitaire à fournir. Les forains devront juste garantir la distanciation entre les clients et la désinfection des manèges, ce qui ne sera pas un souci, selon Philippe Guérin. "On a déjà fait des fêtes, l'an dernier, donc on sait faire. On va mettre du gel à disposition, on fait bouger les gens pour qu'ils ne soient pas trop statiques près des manèges. Ca pourrait être mieux, mais ça va quand même. La reprise fera plaisir à tous le monde, aux forains comme aux clients".

Pour la première et dernière journée de la fête foraine, tous les manèges seront à 2 euros. Les forains comptent aussi organiser un feu d'artifice le 17 juin.