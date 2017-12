Limoges, France

Il y avait déjà beaucoup de monde ce samedi 16 décembre pour le premier jour des pommes d'amour et de sensations fortes. À peine la fête foraine de Limoges a-t-elle ouvert ses portes qu'il n'y avait plus de place pour se garer autour de champ de juillet. Le froid n'a semble-t-il pas non plus découragé les amateurs d'attractions.

🎉🎪🎢 La fête foraine est de retour à Limoges ! 70 stands sont installés sur le champ de Juillet jusqu'au 7 janvier. pic.twitter.com/jkIykdGje5 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) December 16, 2017

70 stands sont installés jusqu'au 7 janvier prochain.

Rendez-vous l'après-midi

La fête foraine est ouverte tous les jours de 14h à 23h et jusqu’à minuit les vendredis, samedis et soirs de réveillons. Deux journées demi-tarif sont également programmées les 27 décembre et dimanche 7 janvier.