La fête foraine sous haute surveillance à Epinal

Les forains mettent la dernière main au montage et réglage des attractions. Les allées encore désertes résonnent des coups de marteau et des moteurs à l'essai. Malgré un contexte épidémique très incertain, la ville a décidé de maintenir ce rendez-vous festif attendu des spinaliens et bien au delà. Mais coronavirus oblige, la priorité sera d'assurer la protection la plus large possible du public et des 300 forains présents sur 99 stands manèges et restaurants.

Un barriérage va ainsi être installé tout autour du périmètre de la fête foraine. Il n'y aura que 2 entrées et 2 sorties possibles avec un comptage du public. Une fois la jauge des 5000 personnes atteinte, l'accès sera suspendu le temps de décompter les sorties. A l'intérieur du périmètre, port du masque obligatoire et usage tout aussi obligatoire de gel hydroalcoolique avant de monter dans les manèges. Les personnes n'appartenant pas à un même groupe ou à une même famille ne pourront partager, par exemple, la même nacelle. Enfin dans les points de restauration rapide un parcours fléché a été mis en place dans le respect de la distanciation physique.

La fête foraine d'Epinal est ouverte les week-ends de 14H00 à 1 heure du matin et en semaine de 15H00 à 23H00. Comptez de 2 euros 50 à 4 euros par attraction.