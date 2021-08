La fête sans masques au festival Yzeures'N'Rock

Plus de 2.500 personnes ont assisté chaque soir au festival Yzeures'N'Rock.

Près de 8.000 spectateurs ont assisté au festival Yzeures'N'Rock ce week-end. Chaque soir, ils étaient entre 2.500 et 3.000 festivaliers à faire la fête sans masques.

Les organisateurs du festival Yzeures'N'Rock espéraient vendre 10.000 billets, un chiffre déjà bien loin des 25.000 spectateurs habituels. Cela peut s'expliquer par l'obligation du pass sanitaire à l'entrée du festival. Une décision qui a soulagé Rebecca, festivalière de 20 ans : "Si on devait porter le masque tout le temps, on ne serait peut-être pas venus ou du moins, on passerait une moins bonne soirée."

Les festivals sans masques sont un retour à la vie d'avant pour certains et ce n'est pas le pass sanitaire qui va les contrarier. " On s'est tous fait tester, on est tous négatif, je suis trop content d'être là, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de festival", explique Alban, âgé de 24 ans.

L'organisation du festival Yzeures'N'Rock espère tout de même pouvoir revenir sur la configuration habituelle pour l'édition 2022.