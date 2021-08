La fiesta d'Alès réorganisée avec l'extension du pass sanitaire

Les mairies du Gard doivent s'organiser avec l'extension du pass sanitaire. Après Beaucaire et l'annulation de sa foire, c'est au tour d'Alès de réorganiser sa fiesta. Elle est prévue du 11 au 15 août. Le maire Max Roustan a pris la décision d'annuler les animations de rue prévues à cette occasion, comme les concerts de batucadas, les défilés de juments ou encore les lâchers d'anoubles dans le Gardon.

"La Ville se voit dans l’impossibilité technique de contrôler les pass sanitaires lors de ces animations. Elle ne souhaite pas non plus mettre en difficulté les gérants de bars et de restaurants faisant face à un grand afflux de personnes à contrôler sur leurs terrasses", explique la mairie d'Alès dans un communiqué.

En revanche, les animations dans les arènes du Tempéras sont maintenues : "Il sera possible d’y respecter les gestes barrières et le pass sanitaire sera demandé à l’entrée", précise la mairie. La messe provençale du 15 août, à la cathédrale, est aussi maintenue. En ce qui concerne le feu d'artifice le soir du 15 août, la Ville d'Alès est dans l'attente des décisions gouvernementales et préfectorales.