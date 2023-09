La réédition des premières cartes Pokémon fait fureur au Mans

Au Mans, les fans se sont empressés d'acheter la toute nouvelle réédition des cartes des 151 premiers Pokemon, sortis en 1996. Les clients, nostalgiques ou fin collectionneurs, étaient prêts à débourser de grosses sommes à La Boite à Jeux, magasin situé rue nationale.

ⓘ Publicité

Un budget conséquent

Pour acquérir ces nouvelles cartes, il faut compter au bas mot une bonne trentaine d'euros mais ils ne sont pas nombreux à se contenter d'un seul set. La plupart des clients sont là avec des gros budgets.

Tristan est développeur web, il attend devant les portes du magasin avant l'ouverture, alors qu'il ne collectionne pas du tout les cartes Pokemon habituellement. Mais là, c'est la nostalgie qui a parlé : "c'étaient ceux avec lesquels je jouais quand j'étais petit, mais mes parents ne voulaient pas forcément m'en acheter, alors là quand j'ai vu la réédition des 151 premiers, je me suis dit... Allez, je gagne ma vie". Et côté budget, il a prévu large, environ 200 euros. Et il est loin d'être le seul. La plupart des clients de la matinée lâchent au moins 100 euros dans des cartes.

Un pack à 38 euros de la réédition des 151 premiers pokemon © Radio France - Milena Aellig

Sauf que pour satisfaire tout le monde, La Boite à Jeux, comme beaucoup d'enseignes, limitent à une boite de chaque type par client : pas plus d'un pack, d'un classeur, ou d'un BT (les plus grosses boites). Certains comme Damien, sont donc stratégiques : "je me suis levé à 9h, je suis allé à Smyth, dans la zone nord, puis je suis allé à la Fnac, à Sortilèges, puis là à la Boite à Jeux ! C'est mon quatrième magasin ce matin !" Pour un budget de 300 euros "mais ce n'est pas

grave" rigole-t-il, car il ne dépense pas trop d'argent en dehors de ça. C'est une passion, il a plus de 3000 cartes à la maison.

loading

Un investissement pour l'avenir

Certains y voient un investissement, comme Amaury, 33 ans, il a remis le doigt dans les cartes Pokémon il y a quelques mois, quand il a découvert que ses deux nièces de 8 et 11 ans adoraient ça. Il monte donc une collection avec elle, et compte leur laisser comme un investissement pour l'avenir : "c'est un aspect que j'aime bien, certaines cartes prennent beaucoup de valeur au fil des ans, et si dans 5, 10, 20 ans, ça existe encore... peut-être qu'elles auront pris !" La plus chère a été vendue à un million d'euros en février dernier !

À lire aussi Une carte Pokémon en vente à 1 million d'euros !

Un public très large

Stéphanie, derrière la caisse à la Boite à Jeux, voit souvent défiler des fans à chaque sortie Pokemon. Celle-ci déchaine particulièrement les passions, car elle s'adresse aussi énormément aux nostalgiques. Une des forces de cette franchise : "Je pense que Pokémon s'adresse à une plus large tranche d'âge, que les cartes Magic par exemple. Il y a des adultes qui suivent depuis longtemps, il y a des adultes qui s'y remettent, il y a des adultes qui font découvrir aux enfants ou qui jouent avec leurs enfants ! Donc ça s'adresse à une très large tranche d'âge et il n'y a pas forcément genre. Pour le coup, il y a les deux. On va avoir aussi des adultes qui vont être dans la collection, être les premiers pour acheter les grosses boîtes qui valent un petit peu plus cher, et là, c'est vraiment une dépense doudou, ils ne regardent pas le prix ! Et puis on a aussi et ça, on ne veut pas les oublier : tous les enfants qui aiment beaucoup les Pokémon ! Eux, ils vont être sur des petits produits, moins chers"

En une matinée, presque tout le stock a été écoulé !