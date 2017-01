"La fille de Brest", tête d'affiche du 13e festival "cinéma & santé" à Mayenne

Du 9 au 17 janvier 2017, Mayenne accueillera le 13e festival "cinéma & santé". Cette année encore, les thématiques santé abordés dans les cinq films choisis seront bien différents. Tout ce qu'il faut savoir sur le festival !

La sexualité des personnes handicapées ou encore le combat contre le Mediator. Voilà quelques films sur les cinq proposés à découvrir lors du festival « Cinéma et santé ». C’est la 13e édition du 9 au 17 janvier dans 4 salles du Nord Mayenne (Ernée, Gorron, Saint-Pierre-des-Nids et le centre hospitalier à Mayenne).

Cette année encore, le comité de pilotage d'une vingtaine de membres a fait son choix parmi 20 films, pour en sélectionner cinq. Avec en tête d'affiche "La fille de Brest" qui retrace le combat du médecin pneumologue du CHU de Brest Irène Frachon contre les méfaits du Mediator, un médicament coupe-faim du laboratoire Servier. Autre proposition, un documentaire sur la création de la Sécurité Sociale.

Les explications d'Antoine Licoine, chargé de la programmation d’Atmosphères 53, un des organisateurs du festival. « Généralement, on a une ligne directrice mais sur ces dernières années, on a préféré faire le choix de l’éclectisme pour toucher le plus de monde possible. Même si là en 2017, on touche à quelques tabous. Et c’est le rôle de l’art, et donc, du cinéma d’aborder ces tabous. Ça permettra les débats après les projections, qui sont aussi la marque de fabrique du festival. »

Trois films seront même projetés au centre hospitalier nord Mayenne ! A cause des travaux du Vox, l’hôpital projettera « La fille de Brest ». L’hôpital qui est aussi un membre de l’organisation du festival depuis plus de dix ans. Et c’est une bonne nouvelle pour Catherine Creuzet, sa directrice. « Le monde de l’hôpital est souvent la cible de clichés, et malheureusement souvent négatifs. Accueillir une projection nous aidera peut-être à les corriger. Grâce au film « La fille de Brest » que l’on diffuse, on participe à donner une vision juste de la réalité d’un hôpital autour des problématiques de santé. C’est un sujet important aujourd’hui. Et puis, voir la ville arriver au centre hospitalier de cette manière, ça permettra à nos patients d’améliorer leurs conditions de séjour. »

Le programme complet :

Séance d'ouverture. Lundi 9 janvier à 20h30 / "La fille de Brest" / Centre hospitalier Nord-Mayenne / 5 euros par personne. En présence de Maître Antoine Beguin, avocat de l'affaire et spécialisé dans le droit de la santé et auteur du livre "Effets secondaires : le scandale français". Jacqueline Houdayer, présidente de l'association CADUS Angers (Conseil, Aide & Défense des usagers de la santé). Sandrine Carre-Petrau, pharmacienne et rédactrice de la revue Prescrire (revue médicale indépendante)

Mardi 10 janvier à 20h30 / "La fille de Brest" / Cinéma L'Aiglon à Saint-Pierre-des-Nids / 4 euros par personne. En présence des médecins généralistes de Saint-Pierre-des-Nids

Jeudi 12 janvier à 20h30 / "La Sociale", documentaire sur la naissance de la sécurité sociale / Centre hospitalier Nord-Mayenne / 5 euros par personne. En présence de Frédéric Pierru, sociologue spécialiste des politiques de santé publique.

Vendredi 13 janvier à 20h30 / "Hasta la vista", film sur la vie sexuelle des personnes en état de handicap / Cinéma Le Majestic à Ernée / 4 euros par personne. En présence de François Crochon, sexologue clinicien, chef de mission Cerhes (Centre Ressources Handicaps Sexualités).

Lundi 16 janvier à 20h30 / "La porte d'Anna", film sur le quotidien d'un service de pédopsychiatrie / Cinéma municipal de Gorron / 4 euros par personne. En présence de Patrick Dumont, réalisateur.

Séance de clôture. Mardi 17 janvier à 20h30 / "Et les mistrals gagnants", film sur la vision du monde d'enfants en soins palliatifs / Centre hospitalier Nord-Mayenne / 5 euros par personne. En présence de Elodie Rondin, psychologue clinicienne, spécialiste enfance et soins palliatifs

Pratique : Un covoiturage sera aussi mis en place. Rendez-vous devant le local d'Atmosphères 53 (face à l'église St-Martin à Mayenne) à 19h30 pour la séance de Saint-Pierre-des-Nids et 19h45 pour les séances de Ernée et Gorron.