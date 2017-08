La fille de Vanessa Paradis en tournage en Dordogne

Lily Rose Depp, Laurent Lafitte et Camille Cottin seront à l'affiche du film baptisé "Les fauves" qui sera tourné à partir du mois de septembre du côté de Trémolat.

On en sait plus sur le tournage qui se déroulera en Dordogne du côté de Trémolat et du Bugue à partir du début du mois de septembre. Depuis quelques jours, la société de production Kazak publie des annonces pour trouver des enfants ou des éléments de décor. Ce long-métrage provisoirement baptisé "Les fauves" sera réalisé par Vincent Mariette. Au casting, on devrait retrouver la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, mais aussi Camille Cottin (révélée par "Connasse" sur Canal Plus) et Laurent Laffite de la Comédie Française (au casting de "Elle" et "Papa ou Maman").

La rumeur d'un puma en cavale

L'histoire se déroulera sur une base nautique de Dordogne, celle de Trémolat. D'après le film, la rumeur d'un puma en cavale va mettre le camping en émoi et semer petit-à-petit la terreur dans la région. Une jeune fille va alors découvrir que cette rumeur est l'oeuvre d'un écrivain dont elle va devenir l'assistante. Mais l'homme va mystérieusement disparaître. La jeune femme va alors avoir des doutes sur l'implication de l'un de ses prétendants dans cette disparition.

Bientôt un casting de figurants

Le tournage devrait débuter le 4 septembre pour se terminer vers le 20 octobre. Des séquences seront tournées du côté de Lalinde, à l'aquarium du Bugue et à Trémolat. Un casting pour trouver des figurants devrait être lancé d'ici la fin de l'été.