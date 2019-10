"La fille de Vercingétorix" : le dernier album d'Astérix parle-t-il d'Auvergne ?

Auvergne, France

"_C'est une sortie qu'on ne voulait pas louper, surtout que 'La fille de Vercingétorix', moi ça m'évoque l'Auvergne et c'est quelque chose qu'on voulait mettre un peu en avant", reconnaît Jocelyn Arnal, responsable du rayon bandes dessinées à la librairie les Volcans à Clermont-Ferrand. "En termes de ventes, c'est quatre fois plus_ qu'une autre grosse sortie BD", confirme le libraire.

Le Front Arverne de Résistanche Checrète

Ce 38e opus d'Astérix le Gaulois signé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad place donc au centre de l'histoire la jeune Adrénaline, fille de Vercingétorix, mais CHUT ! "Depuis la défaite d'Alesia, personne ne prononce son nom à voix haute..." assure le vieillard du village Agecanonix. Ce sera d'ailleurs le running gag de tout l'album.

Dans cette histoire de jeunesse et de rébellion, si le nom "chuchoté" de Vercingétorix est omniprésent, vous trouverez beaucoup moins de références à l'Auvergne que dans Le Bouclier Arverne, cet album qui se passait entre Clermont-Ferrand, Gergovie et Vichy. Vous retrouverez tout de même dans ce dernier album, cette "charmante" caricature des bougnats et leur accent chuintant avec, dès la première page, les chefs arvernes Monolitix et Ipocalorix, membre du Farc, le Front Arverne de Résistanche Checrète.

Vous découvrirez aussi dans ce 38e Astérix, des expressions telles que "On a eu le temps de refaire trois fois Gergovie en t'attendant" ou encore la figure du traître berrichon qui n'a jamais digéré la préférence de Vercingétorix pour les Arvernes.

Nous avons lu pour vous Astérix et "La fille de Vercingétorix"... Copier

Ce nouvel album d'Astérix a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Dont 2 millions pour le marché francophone.