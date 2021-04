La fin des 10 kilomètres : un soulagement pour les randonneurs en Mayenne

La première étape du retour à la vie normale, ce sera bien ce lundi 3 mai. Un retour progressif qui va commencer avec la fin des restrictions de déplacement.

Nous aurons de nouveau le droit d'aller au-delà d'un rayon de 10 km autour de son domicile. Un soulagement pour les randonneurs mayennais explique Jean-Louis Talvard, du comité départemental de la Fédération Randonnée Pédestre : "on va faire des randonnées plus longues, ce sera plus agréable. Jusqu'à maintenant, beaucoup de randonneurs faisaient toujours les mêmes circuits. On faisait vite le tour. On va pouvoir varier. Les gens ont besoin de sortir, ce sont des petits plaisirs. Il faudra quand même faire attention et ne pas être plus de 6 lors d'une randonnée".

Il faudra attendre le 19 mai pour voir le couvre-feu repoussé à 21h. Ce sera aussi le retour des terrasses des bars et restaurants, avec six personnes par table maximum. Les commerces pourront aussi rouvrir à cette date, avec des jauges et protocoles adaptés, de même que les musées, cinémas et théâtres - dans la limite de 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

Troisième étape : le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h et les cafés et restaurants pourront rouvrir en intérieur - toujours avec six convives par table maximum. Il sera possible de retourner à la salle de sport et le télétravail sera assoupli. Enfin le 30 juin, à la veille des vacances, "fin du couvre-feu", a affirmé le chef de l'Etat.