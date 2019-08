La fin des travaux de restauration du château de Quéribus

Cucugnan, France

Les visiteurs ont pu redécouvrir ce mardi le château de Quéribus après sept mois de travaux. Un chantier périlleux en raison de la localisation du château cathare: en haut d'une falaise, à 728 mètres d'altitude.

Des maçons alpinistes !

Il a fallu utiliser des hélicoptères pour acheminer le matériel nécessaire (eau, chaux, sable, etc..) au pied de l'édifice. Parmi les travaux réalisés: le rejointoiement des murs. Pour Bruno Schenck, premier adjoint au maire de Cucugnan "c'était impératif. On pouvait passer la moitié du bras entre les pierres ! Cela n'avait jamais été fait depuis des siècles." Il a aussi fallu s'occuper de plusieurs voûtes. Celle entre le corps de logis et le parvis du donjon a été refaite à l'ancienne, avec des moellons, et l'autre a été réalisée avec des pierres de taille travaillées sur place.

Certains murs ont retrouvé leurs joints © Radio France - Sébastien Berriot

Le chantier a été compliqué techniquement. Un seul mot d'ordre: respecter l'architecture médiévale de l'époque. Ce sont des maçons spécialisés qui s'en sont chargés, des maçons alpinistes accrochés à la façade pour certains travaux, comme sur le donjon.

Bruno Schenck, l'adjoint au maire de Cucugnan est fier du résultat: "c'est un vrai bonheur d'avoir réalisé ce chantier, c'est essentiel pour le maintien du patrimoine. Le dossier en vue d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO continue, mais c'est très long !"

Les touristes en hélicoptère pour visiter le château cathare de Quéribus restauré © Radio France - Sebastien Berriot