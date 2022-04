Le festival "Danses, musiques et voix du monde" à Felletin en Creuse, c'est fini !

Le festival "Danses, musiques et voix du monde" qui consacre les folklores internationaux à Felletin, en Creuse, et qui devait se tenir à nouveau cet été, est annulé. L'association qui le porte renonce à l'organisation de l'évènement par manque de bénévoles, d'argent et de public.