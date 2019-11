La finale des championnats du monde de League of Legends a lieu ce dimanche à Paris

Paris, France

Ce dimanche à Paris Bercy a lieu la finale du championnat du jeu vidéo en ligne League of Legends. Une compétition suivie par des millions de fans à travers le monde. L'équipe chinoise affronte l'équipe espagnole. 20.000 spectateurs sont attendus pour cette finale.

Détruire une forteresse

League of Legends, créé en 2006, est un jeu de bataille stratégique en ligne. Le principe est simple : 5 joueurs affrontent 5 autres joueurs, dans le but de détruire leur forteresse. Des heures d'entraînement et un fin esprit d'analyse sont nécessaires pour former une bonne équipe. Des championnats sont organisés en Europe, mais aussi en Asie et aux États-Unis.

L'e-sport, ou sport électronique, attire de plus en plus de joueurs et de spectateurs. Les tournois de ces jeux vidéo font à chaque fois salle comble.