La Flambée de retour à la salle des concerts du Mans

"Incroyable !" : c'est le titre du nouveau spectacle de music hall de la Flambée, programmé pendant 4 mois à la salle des concerts du Mans. La première des 50 représentations aura lieu le samedi 2 décembre. 9 000 billets sont déjà vendus.

A une semaine de la première, la pression commence à monter dans les coulisses et sur la scène de la salle des concerts du Mans où l'équipe de la Flambée s'est installée pour les 4 prochains mois. Elle va y jouer son nouveau spectacle intitulé "Incroyable !". Un show de music hall mêlant danse, chant et comédie pendant 2h30. "L'idée cette année, c'était de sortir du cadre" explique Alain Heuzard, le président de La Flambée, "et la métaphore que nous avons utilisée c'est Mona Lisa. Le tableau est prêté à un musée sarthois et Mona Lisa quitte le cadre. Nous allons ainsi vivre un certain nombre de péripéties et découvrir l'histoire de la Joconde".

C'est un spectacle divisé en 6 tableaux sur lequel travaille depuis 8 mois une équipe de 100 personnes dont 20 artistes professionnels. "Et ça y est cela prend enfin vie" se réjouit Vincent Robin, l'un des comédiens. "Tout se compose avec les décors, les maquillages. On commence petit à petit à incarner nos personnages". Ce sont aussi les dernières retouches sur les 150 costumes spécialement réalisés.

Un public renouvelé

20 000 spectateurs sont attendus sur les 4 mois de représentation. 9 000 billets ont déjà été vendus et le public se renouvelle estime Alain Heuzard : "Il y a encore quelques années, on offrait des places à ses parents. Maintenant, on vient avec ses parents. Et même avec ses enfants. Donc il nous faut faire preuve de créativité, c'est l'esprit du music hall".

"Incroyable !" à la salle des concerts du Mans, 52 rue du Port du 2 décembre au 25 février. Tarifs : de 37€50 à 63€.