La Flamme Académique fait son entrée dans les Ardennes pour promouvoir les JO de 2024

Ce mercredi 27 septembre, la flamme académique a fait son entrée sur la place Ducale de Charleville-Mézières. Elle ressemble à la flamme Olympique que l'on verra pour les Jeux de Paris 2024 mais à la différence qu'elle représente pour des centaines d'élèves ardennais une belle opportunité de vivre durant 2 mois une quarantaine d'évènements sportifs et culturels organisés dans le département.

Le recteur de l'académie de Reims, Vincent Stanek et Catherine Moalic, l'inspectrice d'académie étaient présents pour accueillir cette flamme académique.

Les élèves ardennais accueillent la flamme académique sur la place Ducale de Charleville-Mézières

Une flamme fabriquée par des élèves de Reims

Réalisée par des enseignants et des élèves de bac Pro chaudronnerie et construction mécanique du lycée Eiffel de Reims, la flamme académique va donc circuler durant 2 mois dans les Ardennes. Elle passera devant des monuments et des lieux remarquables comme les 4 fils Aymon, mais aussi le château fort de Sedan ou encore l'église Saint-Didier d'Asfeld.

Elle rejoindra le département de la Marne à partir du 29 novembre puis la Haute-Marne et l'Aube. A chaque fois, une multitude d'activités sportives seront organisées pour des écoliers, des collégiens et des lycéens en partenariat avec l'UNSS (L'Union Nationale du Sport Scolaire).

Ce mercredi, c'était donc l'occasion pour les élèves présents de s'essayer à des sports olympiques comme l'escrime. Différents ateliers étaient organisés sur la place Ducale. Les jeunes ont également été sensibilisés au handisport.

Les élèves ardennais s'essayent à l'escrime

Le passage de la flamme académique est aussi l'occasion d'être sensibilisé au handisport

La fête organisée sur la place Ducale a enfin été un moment d'échange avec des athlètes locaux. Amel Boudera, la Capitaine des Flammes Carolo (Basket) qui a aussi participé au tournoi olympique de Rio en 2016 et Eddie Potdevin, champion de para-canoë qui a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.