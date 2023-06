La flamme olympique partira "du nord de la Loire et terminera à Saint-Étienne", confirme Georges Ziegler

À quelques heures de la révélation du parcours de la flamme olympique, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le président du conseil départemental Georges Ziegler espère "un engouement très fort" dans tout le département de la Loire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous ne pouvez pas encore dévoiler le parcours exact, mais vous confirmez qu'il y en aura pour tout le monde dans la Loire ?

Georges Ziegler : Il y en aura pour le nord, il y en aura pour le sud pour le centre. Tout le monde sera servi. Ca partira du nord du département et ça se terminera à Saint-Étienne.

Faire venir la flamme, ce n'est pas gratuit, évidemment. Plusieurs départements ont refusé de payer les 180 000 euros demandés, dont la Haute-Loire. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ?

Effectivement, 180 000 €, c'est une grosse somme et j'ai la réputation d'être un peu radin... Je le revendique même, quand il s'agit des fonds publics ! Mais on dépense pour quoi ? Parce qu'il me semble que aujourd'hui, en France comme dans la Loire, on a besoin de manifestations qui nous rassemblent, qui nous réunissent sur des valeurs. Ces valeurs sont celles du sport, de l'olympisme et du paralympisme. En faisant venir la flamme, ce qui n'arrive qu'une fois par siècle, c'est donner aussi des souvenirs à toute une jeunesse. C'est mettre en avant des personnes qui vont participer au parcours de la flamme : des enfants, des personnes âgées, des pompiers, des gendarmes... Et on espère que tout ce monde là sera suivi tout au long du parcours par une foule de Ligériens.

Au-delà de l'aspect festif, il y a aussi l'aspect économique. Vous espérez des retombées ?

On l'espère oui parce qu'on aura un certain nombre de manifestations sportives qui vont se dérouler sur notre territoire. Je crois que c'est toute la Loire qui est mobilisée autour d'un objectif. Il est important parce que le sport, c'est lutter contre la sédentarité, c'est donc lutter pour une meilleure santé à tous les âges. C'est la valeur du sport aussi, physique bien sûr mais aussi morale, le sens de l'effort, le goût du dépassement et de l'équipe aussi.

Ces valeurs là, on va les retrouver également dans le parcours de la flamme puisqu'il y a le fameux relais des porteurs de flamme. Est ce qu'on sait combien de personnes vont se relayer dans la Loire ?

Ce n'est pas encore tout à fait défini. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un fort symbolisme dans les personnes qui porteront cette flamme. On apportera des éléments avec le comité d'organisation.

Tout le monde peut postuler pour être porteur de flamme ?

Oui, tout le monde peut postuler, même si tout le monde ne sera pas sélectionné. Il y a beaucoup d'appelés pour peux d'élus.

Le département de la Loire finance aussi des athlètes ligériens en vue de ces Jeux olympiques , avec une aide de 60 000 €. Pourquoi ont-ils besoin de cette aide ?

C'est important et c'est aussi une tradition. La pratique du sport est faite d'icônes, de gens qui réussissent que ce soit chez nous, l'équitation, la course, l'haltérophilie. On les aide parce qu'ils ont un effet d'entraînement. Quand on a quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, on s'identifie à lui.