La flèche de Notre-Dame reconstruite avec des chênes de la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne

Des arbres pareils, Loïc Eon en a vu « quelques uns » dans sa carrière de forestier mais pas tant. Alors le technicien responsable de la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne, est particulièrement fier de leur nouveau destin. Dans les 3.000 hectares du domaine régional, Loïc Eon et deux collègues ont repéré à l’œil 58 chênes répondant au cahier des charges du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Il fallait des arbres particulièrement rectilignes, avec une grande hauteur utilisable (sous les premières branches) et un diamètre bien spécifique », se souvient le technicien.

Ce chêne de la forêt de Ferrières, de 100 cm de diamètre et 35 mètres de long va devenir une poutre de la flèche de Notre-Dame de Paris © Radio France - Faustine Mauerhan

Aujourd’hui ce sont donc de beaux morceaux qui sont étendus là. « Le plus beau et gros qu’on donne fait 35 mètres de haut dont 13 utilisables », détaille Ahmet Cirpan, l’exploitant forestier. « Il fait plus de 100 cm de diamètre et pèse quasiment 10 tonnes. » Il a entre 180 et 200 ans sûrement.

Un QR code à l’effigie de Notre-Dame sur chaque grume

Abattus en mars, « juste avant la montée de sève, comme demandé aussi dans le cahier des charges », ils sont actuellement remorqués jusqu’en lisière de bois – c’est le débardage – avant d’être emmenés par le grumier vers les scieries capables de les débités. Une en Vendée, l’autre près de Rouen. Une étape importante et symbolique pour les travailleurs de la forêt de Ferrières qui les voient s’en aller vers une incroyable destinée. « C’est fort de se dire qu’en levant la tête vers Notre-Dame, on aura un morceau de notre forêt », s’enthousiasme Loïc Eon. Surtout qu’avec les moyens de traçage d’aujourd’hui, le forestier pourra savoir très exactement ce que sont devenus ses arbres. Quelles pièces de charpente en ont été tirées. Tout ça possible grâce à un QR code poinçonné à la base de la grume.

Grâce à un QR code à l'effigie de Notre-Dame de Paris, on saura à quelle pièce de charpente aura servi ce chêne de la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne. © Radio France - Faustine Mauerhan

Pas d’arbres exceptionnels sans la main de l’homme

Avec ces 58 chênes, la forêt de Ferrières aura alors participé à 25% des dons des collectivités françaises pour le chantier de Notre-Dame. Des dons en nature, le « patrimoine naturel au chevet du patrimoine culturel », se félicité Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts d’Île-de-France.

Même sans ce destin historique, les arbres de la forêt de Ferrières auraient été abattus. Ils auraient alors été vendu pour la tonnellerie, pour du bois de chauffe ou du bois d’œuvre. C’est « aussi la vie d’une forêt d’abattre des arbres pour permettre aux plus petits de trouver le soleil, de grandir et de devenir centenaires un jour à leur tour », conclut Loïc Eon. Peut-être faut-il remercier la main de l’homme qui – il y a 200 ans - a donné un coup de faucille au pied de ces arbres d’aujourd’hui. Sans lui, on aura eu bien du mal à reconstruire la flèche à l’identique avec du bois local…