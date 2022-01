La Flèche : des logements dans l’ancien couvent, les défenseurs du patrimoine inquiets

« Comme on dit vulgairement, je suis tombée sur le cul ! » Christine Colas, la présidente de l’Association pour la sauvegarde du couvent de la Visitation ne s’attendait pas à apprendre une telle nouvelle lorsqu’elle a été reçue par la maire de La Flèche et son adjointe en charge de la culture le 10 décembre 2021. « Les élus m’ont indiqué qu’une étude était en cours pour la construction de logements de standing dans l’ancien hôpital », raconte-t-elle. De fait, « la collectivité n'a pas les moyens d'entretenir un patrimoine qui est en train de se dégrader de façon très importante », confirme Nadine Grelet-Certenais, maire de La Flèche. « Les lieux sont inoccupés depuis plusieurs années », rappelle-t-elle. Une entreprise spécialisée dans la rénovation de bâtiments anciens est chargée de faire des propositions à la mairie.

"Un désastre !"

L’Association pour la sauvegarde du couvent de la Visitation de La Flèche redoute que cet ancien couvent, bâti au XVIIème siècle et inscrit depuis 1985 aux monuments historiques, tombe dans l’oubli. Régulièrement pendant l’année et tout particulièrement durant les journées du patrimoine, des bénévoles de cette association assurent des visites de l’édifice et entretiennent le souvenir de ce lieu qui a accueilli ses premières religieuses dès sa construction en 1650. « Pour nous, c'est un désastre. Lorsque les travaux vont commencer, il n'y aura plus de visite. A long terme, l’histoire du couvent va sortir de la mémoire de La Flèche », tranche Christine Colas. « Toute cette histoire est passionnante. Mais elle est terminée. On ne la retrouvera plus que dans les bouquins ! », se désole la présidente de l’Association pour la sauvegarde du couvent.

"Nous avons pris toutes les précautions", assure la mairie

La Fléchoise s’inquiète également pour le devenir des instruments de médecine et de chirurgie découverts dans les bâtiments devenus un Hôtel-Dieu au début du XIXème siècle et conservés sur place. Elle se pose des questions sur l’entretien du patrimoine architectural, notamment l’escalier en chêne. La maire de La Flèche se veut rassurante. « La société qui réalise l’étude a rencontré l'architecte des Bâtiments de France qui a donné son aval. Nous avons pris toutes les précautions », explique Nadine Grelet- Certenais. « Les élus connaissent la dimension culturelle et historique de ce lieu. Nous y sommes, nous aussi, très attachés », insiste-t-elle. « Nous essayons de trouver une articulation entre la réhabilitation de ce lieu et le maintien d’activités culturelles et touristiques », précise Nadine-Grelet-Certenais.

Une rénovation indispensable

« J’ai peur que les dés soient jetés. Dès qu’il y aura des propriétaires, nous serons obligés de nous effacer », anticipe, pour sa part, Christine Colas. Sa colère à peine digérée, la présidente de l’Association pour la sauvegarde du couvent de la Visitation se projette toutefois dans l’avenir et fait la part des choses. « Nous sommes contents que l’ancien couvent soit rénové, mais déçus qu'il perde sa vocation patrimoniale », résume-t-elle. « Le seul côté positif, c'est que ce cloître, l'escalier et les murs vont être restaurés », ajoute la responsable qui a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 2022. A l’ordre du jour : la possible dissolution de l’association qui s’attend à effectuer ses dernières visites du couvent de la Visitation en 2022. La réalisation du projet immobilier pourrait s’effectuer « durant le mandat », indique la maire de La Flèche. Autrement dit, d’ici 2026.