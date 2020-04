La Flèche : l'ancien monsieur cinéma Jean-François Bouvier est mort

Directeur et programmateur de l'unique cinéma de La Flèche pendant plus de 20 ans, Jean-François Bouvier est décédé des suites d'une longue maladie.

Le cinéma, à La Flèche, c'était lui. Directeur et programmateur de l'unique salle de la ville, Le Kid, pendant 22 ans, Jean-François Bouvier s'est éteint, des suites d'une longue maladie, à plus de 70 ans. Au terme d'une vie passée dans les salles obscures.

Projectionniste dès 1973 dans différentes salle de Sarthe et du Maine et Loir, il revient à La Flèche en 1981 pour reprendre les affaires familiales et s'occuper des deux cinémas de la ville : Le Palace et le Kid. Son frère Daniel gère la programmation, lui la projection. Après l'effondrement du toit du Palace en 1986, seul Le Kid demeure. Il devient municipal en 1992 et Jean-François Bouvier en prend sur les commandes, cumulant les fonctions de directeur, programmateur et projectionniste.

Des bobines de 30 kg jusqu'aux simples fichiers vidéo du cinéma numérique, Jean-François Bouvier aura traversé plus de 40 ans de cinéma. Dont 22 ans à la tête du Kid, jusqu'à sa retraite fin 2014.