La Flèche : le festival des Affranchis débute ce vendredi soir

Le festival des Affranchis débute ce vendredi 9 juillet à La Flèche, à partir de 19h. Une vingtaine de compagnies présenteront des spectacles d'arts de la rue dans neuf lieux du centre-ville jusqu'à dimanche soir.

L'an dernier, le plus gros festival de l'été avait dû être annulé. Cette année, un protocole sanitaire sera mis en place avec le port du masque obligatoire et une jauge de spectacle limitée. Pour pouvoir gérer les flux, les représentations se dérouleront dans des lieux plus ou moins clos. Le public devra être assis sur des chaises ou au sol.

Le programme

Pour les spectacles se déroulant à l'hôtel Huger et au parking Carnot, une billetterie sera installée place Henri IV (de 19h à 20h30 ce vendredi et de 10h à 13h30 ce week-end). Les billets ne seront valable que pour le jour même, dans la limite de deux représentations par jour pour quatre personnes maximum.

A quelques exceptions près, la programmation est la même que pour l'édition annulée de l'an dernier. Le programme complet peut être retrouvé dans cette brochure. "Nous avons dû faire preuve d’adaptation, nous comptons sur la vôtre pour savourer ensemble la joie immense de nos retrouvailles", y écrit Richard Le Normand, le directeur du festival.