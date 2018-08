Chaque été le moulin de la Bruère, à la Flèche (Sarthe), reprend du service pour fabriquer des pains de glace et les vendre aux amateurs. Il ouvre également ses portes pour faire découvrir cette spécificité aux curieux.

La Flèche, France

La force de la roue à aubes pour fabriquer de la glace c'est "unique en France" explique fièrement Michel Ducreux, le président de l'association du moulin de la Bruère qui a en charge la gestion des lieux depuis la fin des années 1990 et le rachat du bâtiment par la commune de la Fléche (Sarthe).

Une méthode de fabrication unique en France

"Tout le monde fait de la glace, mais en utilisant des moteurs" poursuit Michel Ducreux. Ici, c'est la propulsion mécanique de la roue qui permet la fabrication, "à l'ancienne".

Le mécanisme principal du moulin © Radio France - Bénédicte Robin

Le principe de fabrication ressemble à celui de nos congélateurs. De l'eau de source (puisée juste en-dessous du moulin) est versée dans des moules, alignés dans un réceptacle appelé piscine puis par adjonction de gaz (R22 ou fréon 22, autrefois utilisé dans les réfrigérateurs et les climatiseurs notamment) et d'eau du Loir propulsés par la force du moulin, la piscine se transforme en congélateur et la température descend jusqu’à -11 degrés. Au bout d'environ 20 heures, les pains de glace sont formés.

Jusqu'à 15 tonnes de glace par jour

A sa grande époque, le moulin pouvait produire "jusqu'à 15 tonnes de glaces par jour" explique Michel Ducreux. "C'était une production industrielle" qui a commencé en 1936 car à cette époque il n'y avait ni réfrigérateur, ni congélateur donc "la glace à rafraîchir avait beaucoup de débouchés", souligne Sabine Delaunay, la guide conférencière du Pays d'Art et d'Histoire de la Vallée du Loir en charge des visites pour la saison estivale. "Tous les métiers de bouche en avaient besoin, la laiterie voisine en était une grosse consommatrice, les particuliers pour leurs glacières mais aussi la SNCF et la gare de la Flèche pour le refroidissement des machines mais aussi les wagons-bars".

Les installations qui permettent la fabrication de la glace au moulin de la Bruère © Radio France - Bénédicte Robin

Vente aux particuliers chaque samedi matin de l'été

Aujourd'hui, les bénévoles de l'association en fabrique pour le plaisir environ sept tonnes par an qu'ils proposent à la vente chaque samedi matin matin de l'été pour les particuliers, soit sous forme de pains de glace d'une vingtaine de kilos (6 euros), soit en glace pilée (6,50 euros).

Les pains de glace mesurent environ 1 mètre et pèse 20 kg © Radio France - Bénédicte Robin