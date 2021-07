La Flèche : plus de 22.500 spectateurs ce week-end pour le festival des Affranchis

Le festival des Affranchis à la Flèche a attiré 22.500 spectateurs ce week-end. Un succès pour ce festival des arts de la rue qui a dû composer avec les contraintes sanitaires : la vingtaine de compagnies présentes jouaient dans des lieux plus ou moins clos avec une jauge limitée.

"On a eu peur car il pleuvait, c'est souvent la météo qui est l'arbitre", annonce Richard Le Normand, l'organisateur de la manifestation. "On est très satisfait, car même sous la pluie des gens faisaient la queue. Dés que le beau temps est arrivé, on a vu une masse de gens très importante avec de nombreux spectacles complets."

Le plaisir de la découverte

Parmi les spectateurs, beaucoup venaient pour flâner, sans vraiment avoir le programme en tête. "On découvre, on va à droite à gauche sans vraiment de but précis", raconte Laura, une fléchoise.

"On aime bien le théâtre de rue, c'est sans prétention avec beaucoup d'impro, et puis ça permet de découvrir des groupes qui ne sont pas forcément sur la scène nationale ou internationale", explique Michel, un manceau habitué du festival depuis 10 ans.

Ce fut aussi un régal pour les compagnies présentes, heureuses de retrouver le public. "Évidemment, c'est un plaisir fou, on revoit les copains. Après, on aime bien être dans la vraie rue, mais on sait que la période n'est pas franchement normale", résume le duo Jacqueline et Marcel, de la compagnie l'Art Osé.