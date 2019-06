La FNAC à Châteauroux : " Un signal fort de l'attractivité du territoire castelroussin "

Châteauroux, France

L'annonce de l'arrivée de la FNAC à Châteauroux fait déjà couler beaucoup d'encre. Ce mardi matin sur France Bleu Berry, le porteur du projet Henrique de Freitas, PDG de SEDADI indiquait qu'un accord avait été trouvé avec la municipalité.

L'enseigne s'installera en plein centre-ville, rue de la poste, sous l'ancien Espace Culturel E. Leclerc, dans des cellules commerciales aujourd'hui vides, sauf pour une, occupée par l'enseigne de prêt-à-porter féminin Toscane. Sur 700 à 750 mètres carrés, l'enseigne fera travailler entre 12 et 15 salariés qui seront recrutés en CDI. Ouverture espérée, fin novembre-début décembre. Pour le stock et tous les aménagements et travaux nécessaires, le porteur du projet parle d'un investissement compris entre 800 000 et un million d'Euros.

Ce matin sur son compte Twitter, le maire de Châteauroux rapelle qu'il travaille sur ce projet "depuis longtemps", au moins 3 ans et remercie le porteur de projet de sa confiance. "C'est une super nouvelle pour Châteauroux", s'enthousiasme par ailleurs Gil Avérous chez nos confrères de la Nouvelle République.

De son coté, Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de la communication et de l’office de tourisme de Châteauroux Métropole, souligne que l'arrivée de la FNAC "est une très bonne nouvelle pour le centre ville de Châteauroux et un signal fort de l'attractivité du territoire castelroussin."

Sur les réseaux sociaux, l'arrivée prochaine de la FNAC à Châteauroux est déjà très commentée...