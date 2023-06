Dijon : la Fnac aux côtés du Secours populaire de Côte-d'Or pour la 15e braderie solidaire

La Fnac Dijon, le Secours populaire et le Zénith de Dijon organisent la 15 e édition de la Braderie Solidaire Fnac de Dijon ce dimanche 4 juin de 9h à 19h. Durant cette journée festive, de nombreux produits culturels neufs livres, CD, Vinyles, DVD seront proposés à tout petits prix, pour tous les publics. Les recettes sont entièrement reversées au Secours Populaire de Dijon pour financer ses actions au profit des plus démunis. Entretien avec Philippe Boedec, le directeur du magasin Fnac de la rue du Bourg à Dijon.

France Bleu Bourgogne : Le principe de cette braderie au profit du Secours populaire, c'est la Fnac qui met à disposition des produits. Tout est neuf ?

Philippe Boedec : Oui tout est neuf. Ce sont des produits qui sont des invendus, remontés de tous nos magasins. Maintenant, vu l'échelle et l'ampleur du phénomène, on a sollicité l'ensemble de notre parc magasins en France pour ensuite acheminer ces produits au Secours populaire. Ce sont ses bénévoles qui les trient et le Secours populaire applique une politique tarifaire de manière complètement autonome. Et puis ces produits sont mis à disposition ce 4 juin prochain pour tout le monde.

Quel genre de produits va-t-on y trouver dans les allées du Zénith ?

Vous allez pas mal de choses, des produits qui nous concernent dans l'enseigne, c'est à dire le livre, le DVD, le cd, le vinyle, un peu de jeux, un peu de jouets, des jeux vidéo.

Quand on parle d'invendus, par exemple un livre à la Fnac, à partir de quand on estime qu'il en fait partie parce que ce sont des produits qui peuvent être intemporels ?

Le turn over sur l'édition est assez rapide. On a des accords commerciaux et parfois ça n'aboutit pas toujours. Plutôt que de jeter ces produits et les mettre au pilon, on leur donne une seconde vie. Ça crée une économie circulaire, et ça permet de faire profiter à moindre coût un accès à la culture à beaucoup de personnes.

Cette braderie solidaire n'existe qu'à Dijon ?

Oui, c'était une initiative locale et on en est cette année à la 15ᵉ édition. C'est donc un engagement depuis fort longtemps. Au départ, on avait fait une opération commerciale sur des cassettes vidéo. On sollicitait nos clients pour qu'ils ramènent les cassettes vidéo pour avoir un petit bonus sur les DVD, et les cassettes vidéo récupérées étaient offertes au Secours populaire et de fil en aiguille, on est monté sur les invendus. Puis ça a grossi, grâce notamment à la participation du Zénith dont je souhaite remercier ses équipes. Parce que là, ça a surmultiplié l'événement. La bonne idée dijonnaise a pris une ampleur nationale.

La préparation de cette braderie mobilise beaucoup de monde ?

C'est un gros boulot pour le Secours populaire qui mobilise pour cette journée du 4 juin, à peu près 200 bénévoles et à l'année, c'est quand même une vingtaine de bénévoles qui travaillent, qui acheminent les produits, et cetera.

Avec l'inflation, y aura t'il moins de produits cette année ou moins de monde ?

Je m'attends au contraire à toujours plus de monde. Je suis "monsieur plus". L'an passé, on a eu 4 900 visiteurs au Zénith et si on peut tourner cette année autour de 5.000 visiteurs, ça serait parfait. Et puis surtout, le but c'est de pouvoir donner un budget au Secours populaire car les recettes sont intégralement reversées à l'association. L'année dernière, on avait ainsi récolté 137 000 €. Cela permet de financer des journées de vacances, notamment aux familles défavorisées.