La foire à l'ail et au Basilic de Tours envahit le vieux-Tours, comme chaque 26 juillet

C'est sans doute la manifestation commerciale la plus ancienne dont l'existence perdure, en Touraine : ce vendredi, près de 200 exposants et des milliers de visiteurs vont se retrouver pour la foire à l'ail et au basilic, comme chaque 26 juillet depuis le moyen-âge.