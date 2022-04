La foire à la Latière de Saint-Aulaye revient ce week-end après deux ans d'absence

Après quatre éditions de suite annulées à cause du Covid-19, la foire à la Latière à Saint-Aulaye (Dordogne) revient ce week-end du 30 avril et 1er mai. Au moins 5000 personnes sont attendues dans la forêt de la Double pour cette foire ancestrale

Les vieux tracteurs, les poneys, les chiens guides de troupeaux, les auto-tamponneuses... Les centaines d'exposants sont de retour dans la forêt du Double ce week-end du 30 avril et du 1er mai. Pour la première fois depuis l'automne 2020. Les 4 précédentes éditions de cette foire qui date du Moyen-Age ont été annulées à cause du Covid-19.

Une foire sans vaches ni volailles

Cette année, pas de vaches ni de volailles en raison des épidémies de tuberculose bovine et de grippe aviaire. Mais vous trouverez comme toujours de nombreuses animations. Par exemple, des démonstrations de chiens guides de troupeaux, de la tonte de moutons, une exposition de tracteurs et de mobylettes anciennes... Et bien sur de nombreux stands pour manger sur place.

L'entrée est de cinq euros par véhicule. Pour les exposants, arrivée obligatoire avant 8 heures ce samedi matin.