"Allez, c'est parti" pour un mois de fête à la Foire Attractive de Nancy

C'est parti pour un mois de festivités. La 684e Foire Attractive de Nancy a ouvert ses portes au public ce samedi 1er avril. Les visiteurs peuvent désormais profiter d'une centaine d'attractions, installées sur la Place Carnot et le Cours Léopold, notamment d'un carrousel, d'une grande roue et d'autos-tamponneuses.

Le succès des manèges à sensations

Ce sont surtout les manèges à sensations qui font le plein de visiteurs. "Allez, c'est parti, on accélère", lance un forain au micro. Après avoir fait un tour de montagnes russes, Lily se sent un peu patraque. "Mais ça valait le coup, assure la jeune fille. Ce sont des sensations qu'on ne ressent pas tous les jours, ça permet de rigoler un peu et de se lâcher".

Les amateurs de frissons se donnent également rendez-vous devant la maison hantée. Ils sont accueillis par Freddy Krueger, des Griffes de la nuit, en personne. "J'ai beaucoup crié, je ne pensais pas avoir aussi peur", raconte Lina, une collégienne.

Les adolescents, en quête d'adrénaline, se sont retrouvés devant la maison hantée © Radio France - Justine Claux

Tir à la carabine et barbe à papa

Mais tout le monde n'est pas à la recherche d'adrénaline, certains espèrent simplement gagner quelques cadeaux au stand de tir à la carabine. "J'aimerais bien repartir avec une grosse peluche, confie Tom. Mais ça semble un peu compromis, je ne suis pas très bon".

L'adolescent peut toujours aller chercher du réconfort au stand de confiseries. "C'est une tradition, insiste Aurélie. Quand on va à la foire, c'est pour les bonbons et la barbe à papa". La Foire Attractive est ouverte tous les jours de la semaine, jusqu'au 1er mai. Elle accueille le public de 14h à 23h du dimanche au mercredi, de 14h à minuit le vendredi et de 14h à 1h du matin le samedi.