La foire au jambon de Bayonne aura bien lieu en 2021, du 15 au 18 octobre

Après l'annulation de l'édition 2020 et le report décidé au printemps dernier, la 558e foire au jambon de Bayonne aura lieu du 15 au 18 octobre 2021 sur l'esplanade Roland Barthes. Le maire Jean-René Etchegaray l'a confirmé ce mardi 14 septembre. La situation Covid reste compliquée mais elle s'améliore.

On mesure le besoin de retrouver une vie normalisée, il y a une obligation thérapeutique. Il y a une thérapie dans la fête.

"Le retour du rugby à Jean Dauger, les corridas, le forum des associations nous ont permis de mesurer le plaisir de se retrouver", a poursuivi Jean-René Etchegaray. La plupart des professionnels du jambon seront présents, après une saison réussie. Seuls quelques salaisonniers seront absents.

Le pass sanitaire exigé

Il faudra montrer son pass sanitaire pour entrer dans l'espace de la Foire, réunie exceptionnellement dans un seul lieu clos de 5 000 m², esplanade Roland Barthes. Les visiteurs pourront consommer debout dans les allées et dans les cafés et les restaurants, toujours avec le contrôle du pass sanitaire. Les débits de boissons devront fermer à minuit. Des forces de police seront mises à disposition pour faire respecter le protocole et les fermetures.

Par ailleurs, les terrasses autorisées jusqu'au 30 septembre sont prolongées jusqu'à la Foire. 13 salaisonniers et 20 exposants seront présents pour la foire gourmande.