Coronavirus : la foire aux manèges de Lille aura bien lieu à partir du 29 août

Un million de personnes déambulent habituellement dans les allées de la foire aux manèges de Lille. Ce qui en fait l'une des cinq fêtes foraines les plus importantes de France. L'annulation de la braderie de Lille cette année et le contexte de coronavirus pourraient toutefois diminuer la fréquentation. Le nombre de stands et d'attractions restera néanmoins le même que d'habitude : 180 au total.

Port du masque obligatoire

On ne connaît pas encore le protocole sanitaire exact qui sera retenu mais une certitude : le port du masque sera obligatoire. La foire aux manèges de Lille aura lieu, comme chaque année, sur l'esplanade du champs de mars, à côté de la citadelle, du samedi 29 août au dimanche 27 septembre.