La foire aux santons de Marseille, quand les traditions d'hier se racontent au présent

Marseille, France

L'histoire de Marseille et de la Provence ne se trouve pas seulement dans les livres. Ce dimanche 17 novembre, elle était là, sous nos yeux, sur le Vieux-Port. Pour inaugurer la foire aux santons, des groupes folkloriques de la région ont fait le déplacement dans leurs plus beaux habits. "On a pris le métro, avec nos costumes, et on a chanté en provençal pour le plus grand bonheur des usagers, raconte Jean-Michel Turc, président de l'association Lou Grihet de Plan de Cuques. Pour lui, cette fête est un lien entre l'Histoire et le présent. "La langue provençale est un vecteur de modernité, c'est une langue qui vit et qui se partage." Tout comme les chants, les costumes et leurs significations se transmettent de génération en génération. Un héritage précieux. Laurence s'est habillée en poissonnière des années 1830.

Laurence, costumée en poissonnière de 1830. Copier

Olivier a 12 ans et il a déjà envie de perpétuer les traditions de sa famille. Il s'entraîne chaque semaine pour apprendre à danser. "Il y a des mouvements très compliqués, comme le pas français ou la pirouette... Mais c'est que du bonheur !" Les passants s'arrêtent par dizaines pour écouter et regarder le spectacle, avant de rejoindre les stands dédiés aux autres stars de la journée : les santons.

Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a inauguré cette foire pour la dernière fois. "C'est un symbole de la Provence ! C'est la dernière pour moi mais il n'y en aura d'autres !", a promis le maire, qui s'apprête à quitter la vie politique.

La 217e foire aux santons de Marseille est ouverte © Radio France - Claire Leys

Les artisans santonniers seront présents sur le Vieux-Port jusqu'au 5 janvier 2020, de 10h à 19h. Des artistes de rue animeront le Vieux-Port pendant toute la durée des fêtes de fin d'année.