La Foire comtoise de Besançon touche à sa fin

Pendant 10 jours, les visiteurs ont pu profiter des animations, démonstrations et stands des exposants de la Foire comtoise de Besançon. Cela faisait deux ans que la foire n'avait pas eu lieu à cause du covid. Les visiteurs se sont pressés pour ce dernier week-end de l'ascension.

Stéphane et ses amis flânent tranquillement dans les allées du hall de restauration. Il était hors de question pour eux de rater la 94ème édition de la Foire comtoise de Besançon. "Cela fait trois ans que nous ne sommes pas venus à cause du covid. Enfin, on est libéré, on n'a pas de masque, on respire, on peut boire un verre tranquillement, on peut se serrer la main, on peut se faire la bise..." énumère-t-il. Conclusion : "on revit !"

à réécouter Spécial foire Comtoise

J'ai la nostalgie des jeux d'enfant

Yves s'arrête devant les jeux de la foire. Lui aussi repense à une certaine époque. "J'ai la nostalgie des jeux d'enfant" dit-il, les yeux levés vers la grande roue. Cet habitué de la foire a une technique bien à lui pour ne rien rater : "Une fois, j'entre par une entrée puis je fais le tour dans un sens. Une autre année, je fais le tour dans l'autre sens. Comme ça c'est original" s'amuse Yves.

Dernier week-end d'exposition

Du côté des exposants, c'est la dernière ligne droite avant la fin de la foire. Laurent tient son stand de bières pour la première fois à Besançon. "Les dernières 48 heures, c'est vrai que les exposants sont fatigués, mais il y a toujours de la bonne ambiance" raconte-t-il. Son rituel ? "Le matin c'est les huitres avec les escargots. Le midi, l'apéritif au bar. Et après tout se passe bien". Une première fois réussie pour Laurent !

Un peu de repos pour les exposants

Aurélien est exposant depuis 2009 et brandit bien haut sa brochette de viande géante. Il propose tous les jours une dégustation aux visiteurs. Pour lui, il est temps de faire une pause. "On va se reposer un peu pour repartir de plus belle" promet-il. Prochaine étape : la foire européenne de Strasbourg en septembre prochain.