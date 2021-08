La foire de Dieppe : le pass sanitaire obligatoire dans les manèges mais pas pour se promener

Un pass obligatoire dans les manèges mais pas dans les allées, il a fallu s'organiser pour le contrôle des visiteurs à la foire de Dieppe. Une entreprise privée de sécurité a été sollicitée et des agents vérifient les pass aux entrées. Ils distribuent un bracelet de couleur à ceux qui en sont munis, ce qui évite aux forain d'avoir à scanner les QR Codes systématiquement.

Un pass sanitaire globalement bien accueilli

Pour la plupart des visiteurs à Dieppe, c'est une bonne mesure. C'est ce que pense Pamela, venue en famille, chacun a son bracelet bleu : "ça me rassure de me balader dans un environnement où il y a plein de monde et où chacun est vacciné (ou testé) parce que chacun a son petit pass." En revanche, ceux qui n'ont pas le précieux sésame sont moins positifs sur la mesure. "Je trouve que c'est un peu abusé," râle Marlène qui doit regarder ses filles monter dans les manèges sans elle, "après, on est bien obligé de suivre les mesures." Les mineurs, n'ont effectivement pas besoin du pass sanitaire.

Un pass qui doit rester obligatoire dans les manèges sur toute la durée de la foire qui se termine le 22 août à Dieppe.