La foire de Niort est de retour du 28 avril au 2 mai

Jeanine Barbotin, adjointe au maire de Niort chargée du commerce et des grands événements et Vincent Péronnet, de Puzzle centre, l'organisateur de la foire de Niort

C'est le retour de la foire de Niort au parc des expos de Noron. Elle démarre le jeudi 28 avril, pour cinq jours. Avec aussi la fête foraine qui elle se poursuivra jusqu'au 8 mai. Un événement populaire : 50.000 visiteurs à la foire avant la pandémie.

La thématique pour cette édition 2022 : la Polynésie française. "On va avoir un bel espace polynésien avec un lagon, des exposants, de la danse. Vous pourrez goûter les plats et même vous faire tatouer. Je pense qu'après cette grosse période de doute et de Covid c'est bien que tout le monde rêve un peu à des destinations de soleil, de mer et de plage pour se détendre", explique Vincent Péronnet, de Puzzle centre, l'organisateur de la foire de Niort.

170 exposants

170 exposants seront présents : habitat, aménagements extérieurs, intérieurs, bien-être, gastronomie... "La période de commercialisation a été difficile. On était en pleine période Omicron. Ça s'est un peu libéré depuis que le pass vaccinal est sorti de notre quotidien", reconnait Vincent Péronnet. Avec aussi des animations et des concerts tout au long de ces cinq jours.

L'entrée et les parkings sont gratuits. Pour se rendre plus facilement à la foire, sachez qu'une ligne de bus spécifique sera mise en place le dimanche 1er mai pour rejoindre le parc des expos depuis la place de la Brèche. Le samedi les lignes 1 et 3 seront sans prolongées pour aller jusqu'à Noron.