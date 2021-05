La foire de Tours aura bien lieu cette année au parc des expositions, ce sera du 2 au 11 juillet

Sauf contre-ordre lié à la pandémie de Covid, la foire de Tours ainsi que la fête foraine auront bien lieu cette année dans les trois halls de Rochepinard à Tours. La foire se déroulera du 2 au 11 juillet, soit deux mois plus tard que traditionnellement.

5 000 personnes maximum présentes en même temps

Tours Evénements prévoit plusieurs possibilités pour l'accueil des visiteurs. Les allées seront élargies pour plus d'espace, la dizaine d'entrées possibles sera réduite à quatre ou cinq pour mieux filtrer et comptabiliser le flux de visiteurs, pas plus de 5 000 personnes en même temps sur le site. L'organisateur s'attend à voir une file d'attente à l'extérieur à partir de 20h pour aller au village gastronomique, village d'ordinaire fortement fréquenté en soirée. Le village sera composé d'une quarantaine de commerçants au lieu d'une centaine.

Création d'une scène de 1 000 places assises

Pour l'occasion, une scène de 1 000 places assises sera mise en place tout près du village gastronomique, ainsi les visiteurs pourront assister à des concerts tout en dégustant leur repas et ce, afin d'éviter que les gens ne s'agglutinent debout devant les différents stands du village.

La ville de Tours invitée de la foire

Il n'y aura pas d'hôte étranger invité cette année, l'occasion rêvée d'inviter la ville de Tours qui fête les 100 ans de l'existence de sa foire. Pour se faire, Tours Evénements retracera l'historique de la foire de Tours qui en 1921 était organisée sur plusieurs sites de la ville, notamment devant la gare SNCF.

La foire de Tours accueille généralement en moyenne 20 000 à 30 000 visiteurs par jour.