Dijon, France

Cette année, il n'y aura pas de foire le 15 août à St-Jean-de-Losne. Marie-Line Duparc, la maire de la commune évoque des problèmes de sécurité : " lors de la braderie, on s'est rendu compte que les emplacements attribués aux forains n'étaient pas respectés. On a rencontré des problèmes de sécurité. C'est la raison pour laquelle, l'ensemble des élus du conseil municipal a décidé d'annuler la foire."

Des règles de sécurité de plus en plus drastiques

Comme beaucoup de maires ou responsables d'associations et de clubs, Marie-Line Duparc, la maire de St-Jean-de-Losne note que les règles de sécurité réclamées par la préfecture et la gendarmerie sont de plus en plus drastiques : " on nous impose des sécurités importantes au niveau des badauds et des visiteurs. Il faut bloquer les routes, soit avec des plots en bétons soit avec des voitures. A chaque fois, çela nous coûte 1000 euros. Pour une petite commune comme la notre, ça devient compliqué aussi de trouver des bénévoles pour assurer la sécurité. "

Les quais réquisitionnés en 2019

Pour autant pas question de tout abandonner. En 2019, la foire de St-Jean-de-Losne pourrait revenir dans un autre lieu : " on a des quais superbes. Çà nous permet d'organiser plus facilement des manifestations. On arrive plus facilement à confiner les badauds. Donc l'année prochaine, la braderie et la foire se dérouleront sur les quais de St-Jean-de-Losne."