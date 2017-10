La foire du livre de Brive 2017 emmènera dans les coulisses de l'Académie Française

La 36e édition de la foire du livre de Brive, présidée par Laurent Gaudé, se tiendra du 10 au 12 novembre sous la halle Georges Brassens. Le dense programme de cette année 2017 propose notamment une plongée dans les secrets de l'Académie Française.

La foire du livre de Brive 2017 sera "inédite et différente". C'est ce que prédit le maire, Frédéric Soulier, à un peu plus de deux semaines de cette 36 édition du 10 au 12 novembre. Elle est présidée cette année par Laurent Gaudé et elle va encore rassembler plus de trois cents auteurs sous la halle Georges Brassens. Il s'agit, on le rappelle, du rendez-vous littéraire de France qui génère le plus de ventes : avec un record à près de 707.000€ l'an passé.

Danièle Sallenave livrera "Les secrets des Immortels"

Plusieurs temps forts vont marquer cette 36e édition. Un devrait attirer les foules quand une plongée dans les coulisses de l'Académie Française sera proposée le matin du dimanche 12 novembre. Les organisateurs ont, en effet, noué un partenariat avec la prestigieuse institution dont plusieurs membres ont présidé la foire ces dernières années : Jean-Christophe Ruffin en 2010, Erik Orsenna en 2012 et Danièle Sallenave en 2015. Et c'est justement Danièle Sallenave, académicienne depuis 2011, qui lancera ce rendez-vous intitulé "Les secrets des Immortels", le surnom donnés aux Académiciens. Elle dévoilera les mystères du lieu et les traditions, et détaillera les activités des Académiciens. Dans la foulée, c'est un membre du service dictionnaire de l'Académie Française, Patrick Vannier, qui s'attardera avec le public sur les horreurs linguistiques courantes.