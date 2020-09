La foire du livre de Brive 2020 aura lieu dans une forme inédite

Autant le dire d'entrée : que tous ceux qui imaginent une foire du livre de Brive 'classique' pour 2020 se sortent cette idée de leur tête. Elle aura certes bien lieu du 6 au 8 novembre prochain, mais dans une formule totalement inédite. Et elle se prolongera ensuite sur cinq week-ends d'ici juillet 2021 afin que tout le monde en ait pour ses goûts.

Une foire sans train du livre ni halle Brassens

La facilité aurait été de ne rien faire, la réalité empêche d'envisager une formule habituelle. Alors, c'est une solution intermédiaire qui vient d'être retenue en début de semaine. Pas de train du livre cette année et surtout pas de foire sous la halle Georges Brassens où, habituellement, le lieu est transformé en fourmilière avec des lecteurs qui vont à la rencontre des plus de 300 auteurs rassemblés pour vendre et signer leurs livres.

On ne renonce pas

"Ce sera une foire de résistance et d'espérance" lance François David, le commissaire général, à l'heure d'indiquer la forme qu'elle va prendre cette année. "On ne renonce pas", martèle-t-il.

Des rendez-vous littéraires avec des auteurs, sur inscription

Cette 39e édition, maintenue du 6 au 8 novembre, prendra la forme de rendez-vous littéraires dans différents lieux (théâtre, espace des trois provinces, chambre de commerce et d'industrie, auditorium du conservatoire, cinéma Rex) où, sur inscription préalable, des lecteurs en nombre limité pourront rencontrer des auteurs pour parler livre et débattre, avant signature des ouvrages.

"Il pourrait y avoir entre 40 et 60 auteurs" indique, sans s'avancer, le commissaire général de la foire, rappelant que les auteurs viennent sur invitation et parfois de zones où le coronavirus circulera activement. Il est question d'entretiens avec les écrivains les plus en vue de la rentrée littéraire. A deux mois de l'échéance, l'articulation reste un vaste chantier. Mais il y a deux certitudes : la manifestation restera gratuite, et sera toujours présidée par Didier Decoin.

Cinq week-ends thématiques jusqu'à juillet 2021

Afin de "soutenir les libraires, les auteurs et les éditeurs", la foire se prolongera à partir de 2021 avec cinq week-ends thématiques. Il pourrait donc y avoir un rendez-vous mensuel en février, mars, avril, mai et juin. Les thématiques sciences humaines, jeunesse, littérature régionale, et bande dessinée sont d'ores et déjà retenues.

Quel impact économique pour les libraires ?

Quoiqu'il en soit, l'impact économique sera réel pour les sept librairies, réunies dans un groupement d'intérêt économique, qui coordonnent l'acheminement et la commercialisation des ouvrages. En 2019, un chiffre d'affaires record de 813.000€ avait été établi avec 55.000 livres commercialisés.

Nicolas Poret, le président du GIE des libraires, n'ignore pas "qu'il y aura un manque à gagner pour les libraires". Philippe Lescure, maire adjoint en charge de la culture, annonce "_qu'_il y aura un effort de la mairie pour accompagner les libraires" sans pouvoir encore en préciser la teneur. "A défaut de gagner de l'argent, l'objectif est qu'ils n'en perdent pas". "Au delà de l'aspect financier, il fallait répondre présent" reprend Nicolas Poret, "il y aura la 40e foire en 2021 et on ne pouvait pas ne rien faire en 2020".