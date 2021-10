La Foire du livre de Brive aura lieu en 2021 : une foire "du redémarrage et de la respiration"

A un mois de la Foire du livre à Brive, le maire de la commune Fréderic Soulier et le commissaire général François David ont présenté la Foire 2021 ce mercredi. Une Foire "du redémarrage et de la respiration", partagée sur deux sites, et qui sera présidé par l'auteur Didier Decoin.

"Il fallait qu'elle ait lieu." L'impatience se lit sur les visages des acteurs de cette 39e Foire du livre de Brive, à un mois du début de celle-ci. Lors d'une conférence de presse, le maire Fréderic Soulier, le commissaire général François David et le président de cette édition Didier Decoin se sont réunis pour donner le top départ de cette nouvelle année de fête littéraire à Brive, un an avant l'édition tant attendue des 40 ans. Cette édition 2021 aura lieu les 5,6 et 7 novembre prochain.

Deux sites pour faire face à la pandémie

La principale nouveauté de cette 39e édition, c'est le partage en deux sites distincts. "C'est une conséquence de l'environnement sanitaire" indique François David. Cette Foire du livre aura donc lieu à la fois à la Halle Georges Brassens, au coeur du centre historique de Brive, ainsi qu'à l'Espace des Trois Provinces. Là-bas, au bord de la Corrèze, on retrouvera la littérature jeunesse. Et même si la séparation se fait en deux sites à cause de la pandémie, l'objectif sous-tendu est aussi de faire diminuer la longueur des files d'attente. "C'est un pari, mais il sera très apprenant, signale le maire Frédéric Soulier. L'idée n'est pas de poursuivre le multi-sites et de voir comment on peut s'organiser sur deux endroits différents." En ligne de mire, la 40e édition en 2022, même si pour l'instant, le projet n'est pas encore totalement bouclée.

"L'an dernier j'étais un président fantôme" - Didier Decoin, président de la 39e Foire du livre de Brive

Cette année, la Foire du livre laissera une place aux prix Goncourt. Il se trouve que le président de l'académie est effectivement le président de cette 39eme foire, Didier Decoin. "Je suis très content" souligne l'auteur, tellement heureux de venir à Brive. "L'an dernier, j'étais un président fantôme" sourit l'auteur, heureux de prendre (enfin) la présidence de cet événement, l'un des deux plus grands événements littéraires de France après la foire de Paris. "On a pris conscience de ce que c'est une librairie, un livre" durant cette année de confinement, explique Didier Decoin. "Il y a eu un mouvement de révolte : on ne peut pas nous enlever ça !" s'insurge le président de l'académie Goncourt.

Didier Decoin, président de la 39e Foire du livre de Brive © Maxppp - Stéphanie Para

La crise sanitaire comme élément central des conférences

Cette année si particulière sera d'ailleurs évoquée dans la séquence Temps Présent de cette 39e Foire, intitulée "Nos demains, nos après-demain". Elle réunira plusieurs grands noms lors de conférence, d'Edouard Philippe à François Hollande en passant par Jacques Attali, Yann Arthus-Bertrand ou encore les locaux de l'étape la juriste lubersacoise Hélène Bourbouloux et la préfète de Corrèze Salima Saa.

Des hommages à La Fontaine, Molière ou Brassens

Enfin, des hommages auront lieu aussi à Jean de la Fontaine, notamment au théâtre de Brive autour d'Erik Orsenna et des Arts Florissants, sous la direction de William Christie. Francis Huster, acteur et autreur du Dictionnaire amoureux de Molière (aux éditions Plon), célèbrera Jean-Baptiste Poquelin (dit Molière) sur la scène du Théâtre également, en préambule à son entrée au Panthéon le 15 janvier 2022. Enfin, Maxime le Forestier échangera avec Eric Fottorino autour de la personnalité de Georges Brassens, dont on se souvient cette année pour les cent ans de sa naissance et les quarante ans de son décès. L'auteur corrézien Denis Tillinac, habitué de la Foire du Livre ne sera pas oublié également.

Denis Tillinac avec Macha Méril à la Foire du livre de Brive en 2007 © Maxppp - YM. MOREAU/PHOTOPQR/LA MONTAGNE

L'événement a aussi un lourd impact économique : lors de la dernière édition, en 2019, 55 000 livres ont été vendus pour un montant total de 813 000 euros.